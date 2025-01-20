В парке «Скитские пруды» на этой неделе для жителей подготовили развлекательные мероприятия

С 21 по 26 января в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде для жителей округа подготовили спортивные, культурно-просветительские и развлекательные мероприятия.

21 декабря с 18:30 до 19:30 пройдет мастер-класс по фигурному катанию на катке парка. 22 января с 14:00 до 15:00 все желающие могут посетить лекторий на тему: литературно-музыкальная гостиная «По волнам нашей памяти», который пройдет в ДЦ «Под крышей».

25 января в 9:00 начнутся еженедельные старты «5 верст». С 10:00 до 11:00 состоится мастер-класс по фигурному катанию на катке парка. В 12:00 в ДЦ «Под крышей» пройдут «Очумелые ручки». С 16:00 до 17:00 в ДЦ «Под крышей» состоится игра «Мафия kids». С 18:00 до 20:00 пройдет общеобластное мероприятие «ЗАЧЕТный парк».

Для юных остей парка подготовили анимационную программу на детской площадке, которая пройдет 26 января в 12:00. А в 13:00 покажут мультик «Карлик Нос» в ДЦ «Под крышей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.