В парке Щелкова появился новый формат семейных встреч

В Щелковском городском парке культуры и отдыха происходят настоящие чудеса для малышей и их мам. Уникальные мастер-классы под названием «Вместе с мамой» не оставят равнодушным ни одного ребенка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь каждое занятие превращается в увлекательное приключение, ведь к традиционным мастер-классам теперь добавились новые активности: мини-диско и чаепитие с вкусняшками.

Когда мастер-класс заканчивается, наступает время для чаепития, где мамы и их дети наслаждаются ароматным чаем и разнообразными сладостями. А завершается день зажигательной дискотекой, где малыши танцуют, играют и общаются под любимые мелодии.

Этот подход уже принес свои плоды: количество участников увеличилось почти вдвое благодаря наплыву новых желающих. Жители города и ближайших районов стремятся подарить своим детям незабываемые моменты в парке, который становится центром притяжения радости и семейного тепла.

Без возрастных ограничений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.