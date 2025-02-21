В парке Реутова пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

С 11:00 до 15:00 гости смогут принять участие в турнире по лазертагу «Вперед, Герои!». Для участия необходимо заранее записаться по номеру +7 (926) 690-16-33 (Александр). В это же время в парке будет работать выставка творческих работ воспитанников художественной школы «Портреты Героев», где каждый сможет увидеть уникальные работы, посвященные подвигам наших защитников.

Также с 11:00 до 15:00 будет организован сбор гуманитарной помощи, а с 13:00 до 15:00 пройдет благотворительная ярмарка. Все желающие смогут внести свой вклад в поддержку героев, приобретая товары или передавая необходимые вещи. В это же время будет проходить акция «Письмо солдату», где каждый сможет написать слова благодарности и поддержки участникам СВО.

Для любителей творчества с 11:00 до 12:00 пройдут мастер-классы «Роспись деревянных фигурок» и «Брелок для защитника». С 11:00 до 13:00 можно будет принять участие в мастер-классе «Теплые перчатки для СВОих Героев», а с 12:00 до 13:00 — в мастер-классе «Кукла Берегиня». Для юных участников с 12:00 до 15:00 будет организован квест «Юные защитники», рассчитанный на детей от 6 до 12 лет. Для участия необходимо записаться по номеру +7 (903) 261-75-38 (Алена). С 13:00 до 14:00 пройдет мастер-класс «Открытка герою», а с 14:00 до 15:00 — мастер-класс «Тактические браслеты». Завершит программу акция «Завтрак герою», которая пройдет с 13:00 до 15:00. Мастер-классы будут проводиться в арт-пространстве «За сценой», а сбор гуманитарной помощи и благотворительная ярмарка — у Кофейни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.