В парке Победы Сергиево-Посадского округа пройдут разные мероприятия

С 11 по 15 февраля в парке Победы г. Краснозаводск для жителей подготовили развлекательные, физкультурно-спортивные и культурно-просветительские мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

11 и 13 февраля с 14:30 до 15:00 возле детской площадки пройдет литературная программа «От А до Я». 12 и 14 февраля в 14:30 все желающие могут прийти на спортивную разминку «Физкульт — Ура!», которая состоится на центральной площади.

15 февраля с 11:00 до 11:30 на центральной площади пройдет игровая программа «Пора играть!», а в 11:30 начнется развлекательная программа «Пора играть!».

Возрастное ограничение: 0+.

Парк Победы находится по адресу: Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Театральная (напротив сквера у культурно-досугового центра «Радуга»).

Мероприятия проводятся в рамках проекта министерства культуры и туризма Московской области «Зима в Подмосковье».

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