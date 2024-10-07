В парке Лямина Яхромы запланированы мероприятия по вторникам и пятницам

Каждый вторник и пятницу в 16:00 в уютном домике на территории парка им. И. А. Лямина в Яхроме проходят творческие мастер-классы. Это увлекательное занятие, которое приносит пользу и развивает фантазию, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

А в выходные жителей и гостей округа ждет насыщенная программа, в которой примут участие профессиональные команды ЦКР «Яхромский» и Деденевская поселковая библиотека.

Также 12 октября в 15:30 в рамках системного расписания в ЦКР «Яхромский» филиала КДЦ «Деденево» состоится концерт «Осенняя карусель». Для гостей парка будут исполнены любимые песни.

Для детей подготовлена увлекательная программа «Нескучная осень». В рамках мероприятия они смогут принять участие в викторине «Животные наших лесов», а также посетить творческие мастер-классы «Веселый ежик» и «Яркая осень».

Возрастное ограничение: 0+.

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