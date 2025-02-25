В парке «Городок» Рузского округа запланированы активности на этой неделе

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры Рузского округа «Объединенная дирекция парков» приготовили для посетителей мероприятия, которые пройдут в парке «Городок» с 24 февраля по 2 марта, сообщает пресс-служба администрации округа.

26 февраля в 15:30 начнется творческий мастер-класс «Открытка для мамы», где участники смогут создать своими руками оригинальное поздравление для любимых мам и бабушек. Каждый получит все необходимые материалы и подробные инструкции от опытного мастера. В 16:05 стартует мастер-класс «Цветы для мамы», на котором участники научатся создавать красивые букеты из подручных материалов. А в 16:40 всех ждет увлекательная музыкальная игра «Угадай мелодию». Участники смогут проверить свои знания в области музыки и весело провести время в компании друзей. В 17:15 пройдет игра «Угадай, что там».

27 февраля в 15:00 посетителей приглашают на спортивную игру «Боча». Это отличный способ весело провести время на свежем воздухе и проверить свою меткость. В 15:45 всех желающих приглашают принять участие в эстафете «Веселые старты». Команды смогут продемонстрировать свою ловкость, скорость и командный дух в различных спортивных конкурсах.

Возрастное ограничение: 0+.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.