В парке Егорьевска пройдет Масленица

В парке «200 лет Егорьевску» жители и гости муниципалитета в это воскресенье встретят Солнечную Масленицу. Праздничная программа для всех желающих начнется в 11:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Посетителей парка ждут мастер-классы, народные игры, концертно-развлекательная программа.

Фотовыставка «В парке весело гулять» покажет яркие моменты с прошлых празднований Масленицы в парке.

Сделать яркие снимки можно будет на тематической фотозоне «Масленица к нам идет», а согреться ароматным чаем — на самоварной станции «С медом да вареньем».

Для любителей активного отдыха организаторы подготовили интерактивную программу «Масленичный догоняй» с веселыми играми, конкурсами и флеш-мобами.

На концертной программе «Солнечная масленица» выступят творческие коллективы учреждений культуры Егорьевска. А для тех, кто хочет приобщиться к народным традициям, пройдет мастер-класс «Леденец — гуслицкая роспись», где каждый сможет создать собственный уникальный сувенир.

На других локациях пройдут мастер-классы по созданию фигур из сена, по изготовлению масленичных солнышек из разнообразных материалов, а также выставка солнечных масленок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.