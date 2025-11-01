В парках Воскресенска отпразднуют День народного единства

Парки Воскресенска приглашают жителей и гостей округа на свои мероприятия, которые пройдут на неделе с 3 по 9 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей будут организованы познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровые программы на главной площади.

Занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта.

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы (6+): «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. Запись на программы и экскурсии по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей, а также можно будет поиграть в настольные игры «ИгроКлуб».

В среду для самых маленьких гостей парка традиционно пройдет «Веселая зарядка» (0+).

В четверг состоится мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой.

4 ноября в парках городского округа Воскресенск состоится общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», приуроченное ко Дню народного единства. Гостей ждет знакомство с богатым культурным наследием России через музыку, танцы, творческие мастерские и интерактивные зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.