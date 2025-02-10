В парках Серпухова запланировано свыше 25 регулярных мероприятий на неделе

Мероприятия проходят по различным направлениям, для всех возрастных категорий посетителей — спектр активностей рассчитан на самый разный возраст и интересы.

По понедельникам и средам в парке им. Олега Степанова любители скандинавской ходьбы могут присоединиться к занятиям — суставная разминка под энергичную музыку и прогулка по парку точно сможет зарядить хорошем настроением и порцией оздоровления.

Любителей танцев приглашают на мастер-класс по историческим танцам. Мастер-классы по историческим танцам предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлых эпох, освоив танцевальные традиции, сохранившиеся сквозь века. Участники смогут изучить основные элементы различных стилей танца, таких как барочный, викторианский или средневековый, и открыть для себя не только технику движения, но и культуру, сопровождающую каждую эпоху.

А в пятницу, субботу и воскресенье юных гостей парка ждут игровые программы, интеллектуальные викторины и творческие мастерские. Пока взрослые гуляют и наслаждаются природой, ребята могут принять участие в мастер-классах, игровых и спортивных программах, и, конечно же, провести время весело и с пользой.

Порадуют жителей и гостей города проведением уникального семейного фестиваля «Тепло», который пройдет 16 февраля в парке им. Олега Степанова с 14:00 до 19:00.

Семейный Фестиваль «Тепло» — это один из самых масштабных и известных туристических проектов Серпухова, который проходит уже в 7-й раз. Фестиваль «Тепло» признан одним из лучших не только жителями и гостями города, но и компетентным жюри XVI Премии в области развития общественных связей RuPoR. Мероприятие заняло второе место в номинации «Развитие и продвижение территорий». Насыщенная программа и хорошее настроение — приоритетная задача фестиваля. Для гостей парка будет много интересного: флешмобы, лотерея «ОГОнь!», фотовыставка, мастер-классы, огненное шоу, акция «Кружка-подружка», праздничная программа «ЖАРко». Ежегодно у праздника появляются новые авторские конкурсы. в этом году, на главной сцене парка наградят финалистов конкурсов «Самый длинный шарф», «Зима в Серпухове» и «Ух-ШАПКА». Все присутствующие на фестивале смогут поделиться друг с другом самыми теплыми эмоциями, добрыми пожеланиями и дружескими объятиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.