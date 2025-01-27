В парках Серпухова пройдут мероприятия

С 27 января по 2 февраля в парках городского округа Серпухов пройдут более 25 регулярных мероприятий. Творческие мастер-классы, зарядки, интеллектуальные викторины, зимние эстафеты, силовые тренировки, северная ходьба, мастер-классы по историческим танцам, игровые программы — спектр активностей рассчитан на самый разных возраст и интересы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

1 февраля в 14:00 в ДТ «Центральный» парка им. Олега Степанова пройдет показ спектакля «Чуко-тени» от Театра юного актера «ЧересЧур». «Чуко-тени» — это спектакль в театре теней по сказкам Чуковского: «Федорино горе», «Краденное солнце» и «Муха Цокотуха» (0+).

Время работы удобно для всех категорий серпуховичей — с 10:00 до 21:00. Пока взрослые гуляют и наслаждаются природой, ребята могут принять участие в мастер-классах, игровых и спортивных программах, и, конечно же, провести время весело и с пользой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.