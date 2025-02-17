В парках Серпухова пройдут более 25 мероприятий с 17 по 23 февраля

МАУК «Парки Серпухова» приглашает жителей и гостей города посетить еженедельные мероприятия. Мероприятия проходят по различным направлениям, для всех возрастных категорий посетителей — спектр активностей рассчитан на самый разный возраст и интересы, сообщает пресс-служба администрации округа.

По понедельникам и средам в парке им. Олега Степанова любители скандинавской ходьбы могут присоединиться к занятиям — суставная разминка под энергичную музыку и прогулка по парку точно сможет зарядить хорошем настроением и порцией оздоровления.

Любителей танцев мы приглашаем на мастер-класс по историческим танцам. Мастер-классы по историческим танцам предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлых эпох, освоив танцевальные традиции, сохранившиеся сквозь века. Участники смогут изучить основные элементы различных стилей танца, таких как барочный, викторианский или средневековый, и открыть для себя не только технику движения, но и культуру, сопровождающую каждую эпоху.

А в пятницу, субботу и воскресенье юных гостей парка ждут игровые программы, интеллектуальные викторины и творческие мастерские. Пока взрослые гуляют и наслаждаются природой, ребята могут принять участие в мастер-классах, игровых и спортивных программах, и, конечно же, провести время весело и с пользой.

23 февраля в парке им. Олега Степанова, парке Питомник и Принарском парке пройдет общеобластное мероприятие «Разрешите поздравить». Гостей парка ждет концертная программа, военно-патриотическая игра «Зарница», акция «Поздравление для защитника», акция «Добрых дел», эрудит-викторина «Юный защитник», акция «Письмо солдату», а также множество других интересных локаций.

Вход бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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