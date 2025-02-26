В парках Реутова запланированы спортивные и творческие мероприятия на неделе

В Центральном парке утром по вторникам и четвергам — тренировки по стретчингу с тренером Марией. Занятия проходят в центре культуры и искусств на Южной улице, д. 5, в 9:00 и 10:00. Принять участие могут как новички, так и опытные любители спорта. Запись по телефону: 8 (903) 261-75-38.

Любители бега могут присоединиться к тренировкам с сообществом «БелкиRunners». Они проходят по средам и пятницам в 19:30, встреча участников — у «Кофейни» в 19:20. Это не только возможность поддерживать форму, но и шанс познакомиться с единомышленниками.

В четверг, 27 февраля, Центральный парк предлагает творческую программу. В 16:00 в арт-пространстве «За сценой» пройдет мастер-класс в рамках проекта «Библиотека в парке», а в 16:30 на сцене начнутся игры на свежем воздухе.

В субботу, 1 марта, состоится занятие по скандинавской ходьбе. Начало в 11:00, место встречи — главная сцена парка.

Насыщенной будет программа мероприятий и в парке «Фабричный пруд». В четверг, 27 февраля, в 15:30 возле сцены пройдет танцевальная программа «Танцуй в парке», а в 16:00 в деревянном домике у сцены состоится творческий мастер-класс в рамках проекта «Библиотека в парке».

В субботу, 1 марта, в 9:00 в парке можно выбрать одну из двух активностей: беговую тренировку с сообществом «5 верст» (встреча у сцены) или занятие по скандинавской ходьбе (в зоне тренажеров).

Такие мероприятия помогают жителям Реутова укреплять здоровье, развивать творческие навыки и проводить время в приятной компании. Занятия проходят в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.