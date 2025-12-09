В парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество»

13 декабря, в субботу, более чем в 80 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество». Гости смогут погрузиться в мир волшебства и традиций зимнего сезона, принять участие в сказочном шествии и зимних квестах, посетить интерактивные программы и театральные представления, а также встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, парк семейного отдыха в Дубне приглашает всех желающих принять участие в фестивале-конкурсе на лучший сказочный костюм, присоединиться к чтению сказок у теплого очага вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также отправиться на праздничный хоровод с героями сказок. Кроме того, посетителей ждут театральное новогоднее представление «Волшебное королевство», интерактивная программа с ростовыми куклами и зимний квест «Снежные тайны».

В Зарайском центральном парке гостям предложат мастер-класс по лепке снеговиков из соленого теста, фотосессию со сказочными персонажами, показ советских мультфильмов и анимационную программу для всей семьи. Также для посетителей будут открыты книжная выставка «Волшебный мир сказок», чайная станция и зона теплого очага.

В парке «Раздолье» в Одинцовском г. о. состоится торжественное открытие Резиденции Деда Мороза. Гостей приглашают принять участие в зимней игре-путешествии «Снежные тайны», посетить театральное представление «Волшебное королевство» и присоединиться к акции «Танцевальная вечеринка». Все желающие смогут согреться чаем на самоварной станции и сделать памятные кадры в фотозоне «В гостях у сказки».

В Свердловском парке в Лосино-Петровском г. о. гостей ждет встреча со сказочными персонажами и Дедом Морозом, новогодняя викторина «Елки. Шишки. Парки», театрализованная анимационная программа и новогодняя фотозона для памятных снимков. Кроме того, все желающие смогут написать письмо зимнему волшебнику на почтовой станции, посетить Избу Мороза Ивановича и получить сладкий подарок. Юных гостей также ждут кукольное представление «Волшебное королевство», зимний квест и творческий мастер-класс по изготовлению снеговиков из пластилина.

Парк «Елочки» в Домодедово ждет посетителей на мастер-классе «Письмо Деду Морозу», театрализованном представлении со сказочными персонажами и праздничном шествии с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также для всех гостей парка будут работать фотозона «Телепорт назад в детство», чайная станция «Согревашкино» и точка для владельцев «Паспортов зимних традиций». Торжественным событием вечера станет открытие Резиденции и Почты Деда Мороза.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.