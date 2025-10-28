В парках Подмосковья отпразднуют День народного единства

4 ноября более чем в 80 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», приуроченное ко Дню народного единства. Гостей ждет демонстрация богатства культурного наследия России через музыку, танцы, творчество и интерактивные зоны. В 28 парках пройдет акция «Шествие дружбы», 48 парков проведут мастер-классы народных ремесел, а в 26 парках откроются ярмарки «Достояние Родины», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в парке им. Л. Н. Толстого в Химках более 300 человек примут участие в праздничном шествии «Единство через коммуникации». Все желающие смогут посетить интерактивные площадки «Эпохи славных побед», посвященные войнам 1612 и 1812 годов, Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Специальной военной операции. Также пройдут Всероссийская передвижная фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации», кинопоказ советского кино и театральная миниатюра «Минин и Пожарский». Мероприятие завершится массовым исполнением Гимна Российской Федерации и концертной программой.

В Зарайском центральном парке все желающие смогут принять участие в акции «Шествие дружбы» и флешмобе «Танцы народов России». Юных гостей ждут мастер-классы по созданию тряпичной куклы и декору «Русская балалайка», а также тематические станции: Татарская, Дагестанская, Башкирская, Осетинская и станция народов Севера. Гостей приглашают принять участие в силовых состязаниях по рывку гири и продегустировать ароматный чай на самоварной станции с традиционными угощениями. Украшением мероприятия станет концертная программа «Многонациональная Россия».

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенке пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и интерактивная выставка доспехов и оружия «Родная старина». Гостей парка приглашают на показательные выступления «Казачья удаль» и выставку кукол в костюмах народов мира. Кроме того, для всех желающих откроется интерактивная фотозона «По следам русских сказок».

Парк «Дулевский» в Ликино-Дулево проведет мастер-классы «Народные ремесла», акцию «Шествие дружбы» и исторический квест «Одной историей едины». В парке будут работать гастрономические точки, где все желающие смогут попробовать блюда разных народов. Гостей парка приглашают присоединиться к хороводу «Танцы народов России» и насладиться концертной программой «Многонациональная Россия».

В Центральном парке Пушкино пройдут мастер-классы по росписи деревянных игрушек, созданию флага и резьбе по дереву. Также гости парка смогут принять участие в историческом квесте, посетить лекторий «Моя Россия — моя страна» и фотозону «Образ России». В завершение мероприятия всех желающих приглашают на праздничный концерт.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.