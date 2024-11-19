В парках Подмосковья отпразднуют День матери 24 ноября

24 ноября почти в 80 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие «Для милых мам», приуроченное к празднованию Дня матери. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот день посетителей ждет насыщенная программа, в том числе квесты, концерты живой музыки, мастер-классы, интерактивные лектории, фотопрогулки и многое другое.

Так, в сквере им. Зайцева, г. о. Коломна, все желающие смогут посетить танцевальный мастер-класс от участника шоу «Танцы на ТНТ» Антона Максакова. Юным посетителям предложат смастерить подарки мамам и пройти увлекательный квест «Успеть за 24 часа».

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха посетительниц ждут арт-практика, практики осознанности и гвоздетерапии, а также лекция по нутрициологии и психологический тренинг. Помимо этого, на территории парка пройдут квест «Семейные истории» и творческие мастер-классы.

Центральный парк, г. о. Долгопрудный, подготовил для гостей мастер-класс по вязанию и маркет изделий ручной работы. Посетителей ждут концертная программа «От сердца к сердцу» и чаепитие из русского самовара.

В парке «Покровский», Сергиево-Посадский г. о., всех желающих приглашают на фотовыставку «Маминых глаз тепло» и традиционное чаепитие «Абрамцевские сказки». Сразу после этого юные гости со своими родителями смогут в подарок мамам расписать пряники.

В Центральном парке, г. о. Люберцы, пройдет мастер-класс «По обмену премудростями». Все желающие смогут принять участие в благотворительной акции «Мамино сердце», отправиться на фотопрогулку или снять видеопоздравление.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию.

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