В парках Подмосковья открылись «Перевернутые дома»

В Раменском городском парке и в парке Мира Мытищ открылись «Перевернутые дома». Проект, реализованный архитектурным бюро «КУЛЬТ-СТРОЙ», является первым в России и мире, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

«Перевернутые дома» представляют собой архитектурную конструкцию, где интерьер и мебель расположены «вверх дном», что создает эффект, позволяющий посетителям воспринимать пространство перспективы в искаженном виде, а также придает ощущение невесомости.

В парке Мира в Мытищах новый арт-объект отражает культурный код региона — жостовский народный промысел. Фасад «Перевернутого дома» оформлен в пиксельном стиле с элементами жостовской росписи. Такое архитектурное решение связывает воедино современность с исторической идентичностью.

«Перевернутый дом» в Раменском городском парке реализован в дизайне арбуза и выражает собой изобилие, жизненную силу, а в некоторых культурах ассоциируется с достатком и благополучием.

В феврале в Раменском парке планируется открытие еще двух развлекательных арт-пространств: «Шарикуса» и «Кубикуса». В арт-пространстве «Шарикус» расположатся «сухой» бассейн с шариками, интерактивные зоны и выставки с инсталляциями. «Кубикус» будет посвящен космической тематике: для посетителей будут открыты интерактивные лабиринты, а также VR-зона с дополненной реальностью.

Подобные развлекательные арт-пространства не первые на территории подмосковных парков. «Перевернутые дома» также расположились в парке «Пехорка», Пестовском парке Балашихи и в парке «Елочки» в Домодедово. В последнем помимо «Перевернутого дома» также реализованы еще три развлекательных объекта: арт-пространства «Кубикус», «Граникус» и световой парк «Путь света».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.