В парках Подмосковья 18 января состоится мероприятие «Ледяное искусство»

Более чем в 70 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Ледяное искусство». В этот день посетители увидят показательные выступления профессиональных фигуристов «Чемпионы на льду», примут участие в зарядках на катке, мастер-классах по кастомизации коньков и в других активностях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в Центральном парке им. В. В. Воровского Наро-Фоминского округа посетителей приглашают на фотовыставку «Звездные фигуристы» и мастер-класс по аппликации коньков. Украшением вечера станет выступление спортсменов фигурного катания города Наро-Фоминск.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха все желающие смогут посетить мастер-классы по фигурному катанию, показательные выступления фигуристов и анимационную программу для юных гостей. В зоне катка посетителям предложат сделать памятные фотографии с баблами.

Раменский городской парк предлагает юным гостям смастерить зимний брелок своими руками и принять участие в интерактивной программе «Все на лед!». Также в этот день пройдут показательные выступления и мастер-классы от учащихся отделения фигурного катания МБУ ДО «СШ Раменское» и будут объявлены результаты фотоконкурса «Танцы на льду».

В Наташинском парке Люберец для гостей пройдет выставка «Звездные фигуристы», посвященная известным фигуристам городского округа и страны. Также в этот день состоятся показательные выступления профессиональных фигуристов и зарядка на катке для всех желающих.

В парке на набережной им. Д. И. Менделеева в Дубне посетителей ждут зарядка на катке, выступления профессиональных фигуристов и мастер-класс по росписи коньков акриловыми красками. На протяжении всего мероприятия для гостей будет работать выставка плакатов советских и российских фигуристов и фотозона по мотивам советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.