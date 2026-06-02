В парках Подмосковья 150 тыс человек отметили День защиты детей

Общеобластное мероприятие «Город профессий» прошло 1 июня в 89 парках Подмосковья и собрало около 150 тыс. посетителей. Жители участвовали в мастер-классах, концертах и интерактивных площадках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году праздничная программа ко Дню защиты детей охватила 89 парков региона. Для гостей подготовили интерактивные площадки с возможностью попробовать себя в разных профессиях, тематические мастер-классы, концертные выступления и спортивные активности.

В Коломне в сквере им. В. А. Зайцева дети и взрослые создавали брелоки и блокноты, посетили показательное выступление кинолога, увидели пожарную технику и попробовали блюда полевой кухни. В Раменском городском парке прошли занятия по спортивным танцам «Табата», викторина, выставка техники МЧС и пожарной службы, а также выступление танцоров брейк-данса.

В Дубне состоялось костюмированное шествие и шоу мыльных пузырей «Надувное чудо». В Орехово-Зуево в парке 30-летия Победы организовали пленэр, просветительскую беседу о культурном коде округа, творческие мастер-классы и концерт с участием народного хореографического коллектива. В Наро-Фоминске в парке им. В. В. Воровского прошли интерактивные программы, танцевальный мастер-класс и выставка-показ полицейской, пожарной и медицинской техники.

Мероприятия состоялись при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.