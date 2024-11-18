В парках Орехово-Зуевского округа запланированы мероприятия на текущей неделе

Ко Дню матери парки Орехово-Зуевского округа подготовили душевные семейные мероприятия. 23–24 ноября пройдут бесплатные концерты, творческие мастер-классы, квесты. Праздничные программы позволят родителям интересно провести время вместе с детьми, а у юных посетителей будет возможность сделать оригинальные подарки для любимых мам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в парке культуры и отдыха «Дулевский» праздник начнется с концерта «От сердца к сердцу». Пройдут мастер-классы в «Арт-лаборатории», акция «Мамино сердце», квест «Успеть за 24 часа». Будет организована фотозона «Под маминым крылом» и фотопрогулка для мам.

Также помимо праздничных мероприятий в парках и скверах Орехово-Зуевского округа пройдут еженедельные мероприятия. Например, в Парке Победы г. Орехово-Зуево 20 ноября все желающие смогут поиграть в «Мафию». А 21 ноября любителей здорового образа жизни приглашают на традиционный «Беговой четверг».

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.