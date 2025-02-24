В парках Орехово-Зуева отпразднуют Масленицу 2 марта

В Парке 30-летия Победы для гостей подготовили насыщенную программу: выставку народных промыслов, мастер-классы по изготовлению символа Масленицы, игровую программу «Масленичный догоняй». На центральной площадке пройдут народные игры, беседа про культурный код «Тонкая нить судьбы Саввы Морозова», а в завершение праздника состоится традиционное сожжение масленичного чучела.

В Дулевском парке гостей ждут: концерт «Заходите на блины», ярмарка «Солнечная Масленица», самоварная станция «Масленица-Лакомка» и гастрономическая площадка «Пушкин угощает». Также пройдет костюмированное шествие «Масленичный поезд», веселые старты «Ай, да Масленица», народные игры «Масленичные забавы» и конкурс кокошников «Русский кокошник». В программе «Очумелая Масленица» запланированы разнообразные мастер-классы, викторина и беспроигрышная лотерея «Русские традиции».

Дрезненский городской парк приглашает на чайную станцию «С медом да вареньем!», мастер-класс по изготовлению символа Масленицы «Яркое солнышко», концертную программу «Шуми, гуляй, весну встречай!» и театрализованное шествие «Масленичный поезд». Праздник завершится масленичной лотереей.

Парк «Меланж» в Куровском подготовил театрализованное представление «Масленицу зазывали?», масленичные розыгрыши и конкурсы. Завершится праздник хороводами и танцевальными играми «Гори, гори ясно!».

Помимо праздничных гуляний в парках продолжатся еженедельные активности по системному расписанию. Посетителей ждут спортивные игры, творческие мастер-классы, познавательные занятия и развлекательные программы. Подробное расписание мероприятий можно найти в афишах парков.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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