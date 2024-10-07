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В парках Люберец состоятся мастер-классы и мероприятия с 7 по 13 октября

Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашают в парки на мероприятия, где они могут поучаствовать в мастер-классах и научиться владеть шашкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Понедельник — лучшее время строить планы. Парки для жителей и гостей приготовили мероприятия.

В Центральном парке 7 и 11 октября будет организована скандинавская ходьба для старшего поколения, а 13 октября «Дело отцов» — фланкировка шашкой и игровая программа для детей.

В Летнем парке (п. Малаховка) 11 октября всех ждут на творческие мастер-классы «Мастерская поделок».

В томилинском парке Сказок 10 октября состоится интерактивная программа и творческий мастер-класс «Открой себя миру». А в парке им. Лапса 10 октября проведут для детей интерактивную программу.

Парк «Лесная опушка» в поселке Октябрьском 10 октября приглашает на «Выходи гулять» и творческие мастер-классы, а 12 октября провести активно время на мероприятии «Спорт для всех».

Все мероприятия проводятся при благоприятных погодных условиях.

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