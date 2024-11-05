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В парках Люберец пройдут мастер-классы и забеги на текущей неделе

На этой неделе в парках городского округа Люберцы для посетителей подготовили интересную программу. Жителей и гостей приглашают на мастер-классы и легкоатлетические забеги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном парке 8 ноября всех ждет литературная гостиная, а 9 ноября — забег «5 верст Наташинский».

В Летнем парке 7 ноября «Очумелые ручки» проведут творческий мастер-класс и игровую программу «Выходи гулять».

В Парке Сказок 7 ноября состоится культурно-просветительская беседа «Познаем мир» и творческий мастер-класс «Золотые ручки». В парке им. Лапса 5 ноября — творческий мастер-класс «Интересности».

В парк «Лесная опушка» 5 ноября всех ждут на игровую программу «Выходи гулять», а 9 ноября — на забег «5 верст».

Мероприятия проводятся при благоприятных погодных условиях (6+).

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