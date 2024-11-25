В парках Каширы пройдут мастер-классы и творческие занятия на этой неделе

Каждую неделю в парках Каширы организуются разнообразные мероприятия, которые становятся настоящим центром притяжения для жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Системное расписание, подготовленное сотрудниками парков, предлагает множество интересных активностей для всех возрастов, в соответствии с программой губернатора «Парки Подмосковья». Мероприятия для семейного отдыха, общения и творчества запланированы с 25 ноября по 1 декабря в городских парках округа.

«Мастер классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.

Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-класс можно в телеграм-канале парка.

Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий.

Также ознакомиться с подробной афишей мероприятий округа можно в телеграм-чате «Кашира. Культура. Спорт» по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.