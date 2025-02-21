В парках Химок проведут мероприятия в честь Дня защитника Отечества

В Химках отметят День защитника Отечества. Праздничную программу «Разрешите поздравить!» проведут 23 февраля в парках Толстого, Величко и «Дубки», сообщает пресс-служба администрации округа.

Тематические мероприятия, посвященные героизму и мужеству защитников страны, начнутся в 12:00. Для гостей организуют военно-патриотическую игру «Зарница». Все желающие смогут испытать свои силы в групповых состязаниях и развить навыки работы в команде. Кроме того, в каждом из парков проведут творческий мастер-класс по созданию праздничных открыток, патриотические акции и тематические показательные выступления.

В зимний сезон в городских парках проходят сотни тематических мероприятий в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье». Жители могут принять участие в спортивных программах, творческих мастер-классах, игровых анимациях для детей, областных выставках и фестивалях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.