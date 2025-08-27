В Орехово-Зуеве пройдет V фестиваль «Поверь в мечту»

В городе Куровское Орехово-Зуевского округа 26 августа состоялся V открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в мечту». Мероприятие организовали сотрудники социального центра «Орехово-Зуевский» и Ильинского филиала мастерских «Империя Ремесел». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками фестиваля стало более 50 человек с инвалидностью: жители «Добрых домов», получатели услуг социальных учреждений, артисты интеграционных творческих объединений, а также члены общества слепых и общества инвалидов.

Программа включала три направления: литературно-поэтическое, вокальное и танцевальное. Гостями праздника стало более 300 человек. В завершение фестиваля все артисты получили памятные дипломы и подарки.

«Я восхищен виновниками этого праздника. Они — пример безграничных возможностей, силы духа и таланта. Отдельное спасибо наставникам ребят, которые вкладывают душу в свою работу. Это видно», — отметил гость праздника, депутат совета депутатов Орехово-Зуевского округа Сергей Бородин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.