В Орехово-Зуеве откроется выставка «На родных просторах»

Персональная выставка члена Владимирского областного отделения «СХР» Виталия Черногалова «На родных просторах» будет работать в Орехово-Зуеве с 26 ноября по 21 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виталий Иванович Черногалов — известный пленэрный художник, который предпочитает работать на открытом воздухе. Его опыт работы на пленэре составляет уже 35 лет. Художник не боится экстремальных условий и даже зимой продолжает создавать свои акварели. Работает в акварельной технике «по-сырому» — его пейзажи отличаются удивительной воздушностью, прозрачностью и легкостью.

С 2013 года является постоянным участником областных, региональных и всероссийских художественных выставок. Награжден почетной наградой «The World GAWA Contest. The best 50 artist of the world», Топ-50 лучших художников мира по версии GAWA 2019.

Персональные выставки Виталия Черногалова проходили в Греции, Пекине, Японии.

Открытие выставки и творческая встреча с художником состоится 30 ноября в 12:00 в Выставочном зале г. Орехово-Зуево (Центральный бульвар, 3).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.