В Орехово-Зуеве откроется выставка «Душа родного края»

Выставка работ клуба александровских художников Владимирской области будет работать в Выставочном зале города Орехово-Зуево с 26 ноября по 21 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

История Александровского клуба художников тесно связана с 200-летием присвоения Александрову статуса города, которое праздновалось в 1978 году. В честь этой юбилейной даты была организована, среди других мероприятий, большая художественная выставка. Горожане восторженно приняли вернисаж. Появилась потребность сделать подобные выставки регулярными. 7 февраля 1979 года Клуб художников был организационно оформлен.

Клуб художников стал той организующей силой, которая вместе с историко-краеведческим клубом «Отечество» смогла создать в 1989 году Александровский художественный музей.

В экспозиции вниманию зрителей представят работы, выполненные в разных художественных техниках, а также ряд скульптурных композиций, объединенных темой красот и истории родного края.

Открытие выставки состоится 28 ноября в 14:00 в городском Выставочном зале (Центральный бульвар, 3).

В день открытия вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

