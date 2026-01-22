В Одинцовском округе установили границы братской могилы советских воинов

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило документ, определяющий границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения — братской могилы советских воинов 1941 года. Объект расположен на кладбище в селе Никольское Одинцовского городского округа.

Решение принято для сохранения объекта, обеспечения его территориальной целостности и неизменности исторического облика. Документ закрепляет границы памятного места и устанавливает правила использования земельных участков в его пределах, чтобы предотвратить негативное воздействие и сохранить историческую ценность.

Братская могила является местом захоронения советских воинов, погибших в 1941 году в боях за Подмосковье. Мемориал служит напоминанием о героизме защитников Отечества.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.