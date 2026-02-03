сегодня в 19:05

В Одинцовском округе стартовал прием работ на конкурс иллюстраций к сказкам

В Одинцовском округе с 16 февраля по 16 марта проходит второй этап конкурса «Мы сочиняем и рисуем сказку», в рамках которого принимаются иллюстрации к сказкам-победителям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе завершился первый этап IX окружного конкурса сказок и иллюстраций. С 16 февраля по 16 марта стартует второй этап — прием работ в номинации «Иллюстрация».

Участникам предлагается выбрать на сайте одну из сказок-победителей, создать по ее мотивам собственную художественную интерпретацию и подать заявку онлайн. Готовую иллюстрацию необходимо принести в любую муниципальную библиотеку округа.

Работы должны быть подписаны: фамилия, имя, возраст, название сказки, учебное заведение (для обучающихся), ФИО руководителя. Все произведения должны соответствовать духу выбранной сказки.

Подробное положение о конкурсе и образцы документов размещены на сайте конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.