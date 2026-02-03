В Одинцовском округе стартовал прием работ на конкурс иллюстраций к сказкам
Фото - © Комитет по культуре Администрации Одинцовского г.о.
В Одинцовском округе с 16 февраля по 16 марта проходит второй этап конкурса «Мы сочиняем и рисуем сказку», в рамках которого принимаются иллюстрации к сказкам-победителям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Одинцовском округе завершился первый этап IX окружного конкурса сказок и иллюстраций. С 16 февраля по 16 марта стартует второй этап — прием работ в номинации «Иллюстрация».
Участникам предлагается выбрать на сайте одну из сказок-победителей, создать по ее мотивам собственную художественную интерпретацию и подать заявку онлайн. Готовую иллюстрацию необходимо принести в любую муниципальную библиотеку округа.
Работы должны быть подписаны: фамилия, имя, возраст, название сказки, учебное заведение (для обучающихся), ФИО руководителя. Все произведения должны соответствовать духу выбранной сказки.
Подробное положение о конкурсе и образцы документов размещены на сайте конкурса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.
«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.