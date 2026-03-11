В Одинцовском округе 12 марта откроют выставку «СВОи Герои»

Передвижная интерактивная выставка «СВОи Герои» откроется 12 марта в Доме культуры села Ершово в Одинцовском округе Подмосковья. Экспозиция будет работать до 25 марта, вход для посетителей свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Интерактивный проект продолжает работу на площадках Одинцовского округа. В Ершове выставка начнет работу в 15:00. Посетителям представят пять тематических витрин с подлинными предметами с мест боевых действий — снаряжением, экипировкой, символикой и трофеями, а также другими находками.

«Это не просто экспозиция. Это возможность прикоснуться к современной героической истории», — отметил организатор выставки, руководитель поискового отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов.

Он добавил, что в программу включена кураторская экскурсия, во время которой создатели проекта расскажут о каждом экспонате. Кроме того, гости смогут попробовать себя в роли пилота на симуляторе полетов.

Каждая витрина оснащена подсветкой и аудиогидом. Чтобы узнать историю экспоната, достаточно навести камеру смартфона на QR-код или воспользоваться NFC-меткой.

Проект реализован на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи при поддержке регионального отделения «Поискового движения России» в Московской области. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.