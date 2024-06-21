В Одинцове состоится мастер-класс по живописи

29 июня, в Одинцове, в Звенигородском манеже состоится мастер-класс по живописи «Пейзаж по мотивам картины А. А. Рылова «Тучи над полем». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Занятие приурочено к открытию новой выставки Звенигородского музея «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX вв. из собрания Русского музея» и посвящен картине А. А. Рылова «Тучи над полем».

Это произведение выставлено в экспозиции, посетители смогут вживую увидеть и оценить полотно. Перед мастер-классом участникам прочитают небольшую лекцию о жизни и творчестве художника, а после под руководством художника-педагога они создадут собственный пейзаж по мотивам увиденной картины в технике «гуашь».

Проведет мастер-класс профессиональный художник-педагог, реставратор Ольга Наумова, выпускница Московского Педагогического Государственного университета (художественно-графический факультет), Российского государственного гуманитарного университета (Факультет Истории искусства).

Начало занятия в 14:00, продолжительность 60 минут. Подробности и билеты на сайте. Количество мест в группе ограничено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.