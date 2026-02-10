В Одинцово 19 февраля откроется выставка художницы Марии Васильевой

В историко-краеведческом музее Одинцово 19 февраля в 16:00 состоится открытие персональной выставки Марии Васильевой — художницы-реставратора и искусствоведа. Экспозиция включает живописные работы, посвященные природе, натюрморты и портреты. В произведениях автор передает свет, тепло и яркость окружающего мира.

Мария Васильева занималась рисованием в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, училась у художника Виктора Кабанова. Она окончила Московское академическое художественное училище памяти 1905 года по специальности реставрация темперной и масляной живописи, а также Свято-Тихоновский православный университет по специальности искусствоведение и иконоведение. Практику проходила в Государственной Третьяковской галерее и Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.

Посетить выставку можно по адресу: Одинцово, Коммунальный проезд, 1. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.

