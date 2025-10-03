В Одинцове пройдет концерт фортепианной музыки

12 октября в большом зале восточного флигеля усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, Одинцовский г. о., состоится концерт «Очарование русской музыки. Два рояля». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе концерта прозвучат произведения русских композиторов: «Половецкие пляски» А. П. Бородина в переложении для двух фортепиано Э. Поупа, шесть пьес для фортепиано в четыре руки С. В. Рахманинова, «Метель» Г. В. Свиридова (переложение для фортепиано в четыре руки) и «Концертино» Д. Д. Шостаковича.

Перед зрителями выступит фортепианный дуэт Ада Горбунова и Юлия Чернявская — лауреаты международных конкурсов, воспитанницы профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, народной артистки России Зинаиды Игнатьевой, постоянные участницы музыкальных вечеров, известные и признанные в музыкальном мире пианистки.

Начало концерта в 15:00. 6+.

Билеты можно приобрести в кассе или на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.