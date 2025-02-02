В Новосибирске театр снял спектакль о взятке следователю по настоянию силовиков

Постановка рассказывала о мошеннике, который решает дать взятку статскому советнику, чтобы решить проблемы своей экс-невесты. Однако вместо «Дела» на сцене театра показали другой спектакль — «Поминальная молитва». Театр объяснил перенос «техническими причинами».

Позднее выяснилось, что спектакль «Дело» был снят театром в связи с «настоятельной рекомендацией силовиков». Спектакль больше не будет входить в репертуар «Красного факела». Его ставили с сентября 2020 года.

Ранее известный актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов опубликовал видео, в котором пояснил, почему прекратил отношения с театром «Ленком».