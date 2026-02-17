В Новосибирске пройдет около 1,5 тыс масленичных мероприятий

Масленичная неделя стартовала в Новосибирской области 16 февраля и продлится до 22 февраля. В регионе запланировано около 1,5 тыс. мероприятий, в том числе в парках Новосибирска и районах, сообщает atas.info .

Министр культуры области Юрий Зимняков рассказал, что в городах и районах пройдут около 300 крупных событий и еще более 1 тыс. локальных площадок. Праздники охватят как Новосибирск, так и отдаленные населенные пункты.

Одним из центральных событий станет фестиваль «Масленица на Сибирском тракте» в Каргатском районе. В парке «Хуторок» делегации из 15 муниципалитетов представят местные традиции и примут участие в масленичном поезде. В Сузунском районе праздник пройдет под названием «Здесь русский дух, здесь блином пахнет!».

В Новосибирске гулянья организуют в девяти парках. Заместитель начальника департамента культуры мэрии Иван Михеев отметил, что для каждой площадки подготовлена отдельная программа. В парке «Затулинский» представят нового персонажа Блинка и проведут флешмоб русских платков.

Праздничные программы также состоятся в зоопарке, Центральном парке, «Березовой» и «Бугринской» рощах. Гостей ждут мастер-классы, игры, катания на упряжках и бесплатные угощения. ТОСы организуют дворовые встречи с обменом блинами и традицией просить прощения в Прощеное воскресенье.

