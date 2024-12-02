В Новокузнецке городская новогодняя елка уже лежит за земле

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В Новокузнецке в саду Аллюминщиков упала новогодняя елка

В Кузбассе началась уборка новогодней атрибутики, и соответствующие фотографии появились в социальных сетях. В частности, в Новокузнецке елка, установленная в саду Аллюминщиков, уже не стоит на месте — ее основание лежит на земле, сообщает Ciбдепо .

Публикация привлекла внимание пользователей. Многие из них начали обсуждать возможные причины падения елки, выдвигая версии о том, что это могло произойти из-за сильного ветра или недостаточной фиксации конструкции.

«С первым днем зимы. В Новокузнецке елка в саду Аллюминщиков уже все», — заявлено в публикации.

Между тем на главной городской площади перед зданием администрации Волоколамского городского округа состоялось праздничное мероприятие в честь зажжения огней на главной новогодней елке и начала зимнего сезона.