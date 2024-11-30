В Волоколамске торжественно открыли главную елку округа
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (СМИ "Волоколамск сегодня")
На главной городской площади перед зданием администрации Волоколамского городского округа состоялось праздничное мероприятие в честь зажжения огней на главной новогодней елке и начала зимнего сезона, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Яркое и увлекательное представление с участием сказочных персонажей и главных зимних героев развернулось сегодня, 29 ноября. На праздничное мероприятие волоколамцы пришли целыми семьями.
Праздник завершился традиционным «зажжением» новогодних огней на нашей зеленой красавице.
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