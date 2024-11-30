В Волоколамске торжественно открыли главную елку округа

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На главной городской площади перед зданием администрации Волоколамского городского округа состоялось праздничное мероприятие в честь зажжения огней на главной новогодней елке и начала зимнего сезона, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Яркое и увлекательное представление с участием сказочных персонажей и главных зимних героев развернулось сегодня, 29 ноября. На праздничное мероприятие волоколамцы пришли целыми семьями.

Праздник завершился традиционным «зажжением» новогодних огней на нашей зеленой красавице.

Уже в это воскресенье, 1 декабря, в городском парке Волоколамска стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Гостей порадуют играми, конкурсами, концертной программой и чаепитием из самовара! Начало в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.