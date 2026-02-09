В Нижнем Новгороде впервые в России может появиться улица-музей

Председатель правления благотворительного фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков рассказал, что обсуждение подготовки нормативно-правовой базы для присвоения улице Кожевенной и прилегающим территориям статуса улицы-музея внесено в повестку февральского заседания рабочей группы при правительстве Нижегородской области под руководством заместителя губернатора Олега Берковича, сообщает ИА «Время Н» .

В случае положительного решения Нижний Новгород обретет первую в стране улицу-музей.

Фонд «Земля Нижегородская» активно занимается развитием территории улицы Кожевенной с 2017 года.

Текущий реестр потенциального музейного пространства включает 37 объектов, расположенных на самой Кожевенной, а также на площадях Народного единства и Зачатской. Среди них: кремлевский фуникулер, ночлежный дом Бугрова, чайная «Столбы», церкви, дома, скульптуры, уличные экспозиции, арт-объекты, барельефы, комплекс военных красных казарм и даже Зачатская башня Нижегородского кремля.

Инициатива о наделении улицы и прилегающих к ней территорий статусом улицы-музея была озвучена Александром Сериковым губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву.

«Нормативного статуса улицы-музея пока ни в одном городе России нет, но будем надеяться, что мы найдем решение, в том числе с внесением изменений в нормативно-правовую базу Нижегородской области, для того чтобы статус этот присвоить», — сказал Сериков.

Стоит отметить, что статус улицы-музея уже используется неофициально. Примером служит путеводитель «Неповторимая Миллионка» (0+), представленный 28 января 2026 года.

«Государственный орган, который примет это решение, возьмет на себя некоторые обязательства не просто по сохранению достигнутого, но и по преумножению. Причем это будет не музей, а именно улица-музей», — добавил Сериков.

Он предположил, что по окончании заседания рабочей группы юристам будет поручено подготовить заключения относительно дальнейших шагов: либо обращение в Законодательное собрание для внесения поправок в региональный закон, либо выработка нормативного правового акта на уровне главы города.

Наряду с приданием улице Кожевенной статуса улицы-музея, фонд планирует реализовать поручение губернатора по созданию туристического ремесленного центра.

«С учетом моего опыта по руководству районом, городом, областью (Сериков был вице-губернатором Нижегородской области — ред.), я понимаю так: если ты хочешь сделать некое пространственное развитие, делать эту работу надо во взаимодействии, в том числе, с правительственными структурами. Иначе, это будет обречено на неуспех», — убежден руководитель фонда «Земля Нижегородская».

Он напомнил, что благодаря усилиям фонда на улице Кожевенной было создано множество туристических объектов.

«Я предпринимаю попытки к тому, чтобы передать эти объекты на баланс профильного департамента администрации Нижнего Новгорода», — подчеркнул Сериков.

Он также добавил, что создание комфортной среды на Кожевенной привлекло инвесторов в сфере гостиничного бизнеса: в настоящее время здесь работают два отеля, а открытие еще двух планируется в ближайшем будущем.

