В Наро-Фоминском округе прошел конкурс «Театральная завалинка»

Оценивало участников конкурса компетентное жюри: режиссер, актриса, педагог частной школы «Направление» Татьяна Жукова; актер народного театра «Арт-бум» и телеведущий Максим Офицеркин; режиссер, певец и ведущий Валентин Констанди; библиотекарь сельского отдела обслуживания читателей д. Таширово Инна Блинникова.

По решению компетентного жюри гран-при конкурса получил коллектив «Звоночек» (руководитель Марина Клеменова) из лицея им. Героя России Веры Волошиной (детский сад № 45). Лауреатом I степени стал коллектив «Звездный балаган» (руководитель Вера Сизова) из Дома культуры п. Новая Ольховка. Театральный коллектив «Креатив» (руководитель Маргарита Колодко) из ДК п. Архангельский стал лауреатом II степени. Дипломом лауреата III степени наградили коллектив «Вдохновение» (руководитель Вера Семакина) из ДК с. Каменское. Грамотой за лучшую женскую роль отметили Анну Лычкину из коллектива «Живое слово» из ДК «Головково», а грамоту за лучшую мужскую роль получил Марк Шаронов из коллектива «Звездный балаган». Ребята из военно-патриотического кружка «Память» (руководитель Лариса Шашкина-Измайлова) из ДК «Головково» награждены грамотой в номинации «Творческий подход».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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