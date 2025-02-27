В Наро-Фоминском округе проходит конкурс «Оживший кадр»

В Наро-Фоминском округе среди школьников проходит конкурс «Оживший кадр». Апрелевская школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов также участвует в этом конкурсе, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Сбусина Василиса из 4 «Э» класса повторила фотографию Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие…»

Мужество, рассудительность, человечность отличают командира отделения младшего сержанта, Василисе очень хотелось повторить именно Риту.

Сбусин Владимир из 7 «Д» класс повторил своего прадеда — Сбусина Валентина Владимировича, на которого невероятно похож.

«На протяжении всей войны мой прадедушка не получил ни одного ранения и в мае 1945 года в Праге получил ранение и контузию от разорвавшейся рядом с ним ручной гранаты. Наша семья хранит связь поколений и передает их в заведенной традиции от отца к сыну. Мы всей семьей бережно храним личные награды нашего прадедушки, как свидетельство героического прошлого прадеда», — рассказал Володя.

Кулаков Максим из 2 «И» класса прислал фото как, советский танкист пишет письмо на Курской дуге, пишет в минуту отдыха. Данная фотография вдохновила, так как особенно трогательными являются фронтовые письма, это единственная ниточка, которая соединяла солдат с родительским домом, семьей. В этих лоскутках бумаги, написанных в передышках между боями, запечатлены солдатские думы, чаяния и переживания.

Отборочный этап проводится в школах Наро-Фоминского округа до 3 марта 2025 года, лучшие 10 работ школы направят на муниципальный этап.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.