В Наро-Фоминской школе № 4 изготовили цветы для любимых мам

В преддверии праздника, посвященного Дню Матери в Наро-Фоминской школе № 4 с УИОП им. В. В. Завадского прошел мастер-класс по изготовлению цветов для любимых мам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Занятие провела Никитина Валерия Владимировна, мама ученика 3 «Э» класса, по предложению советника по воспитанию — Кеба А.А.

Весело и интересно вместе с мамами, ребята с удовольствием мастерили нежные розы, собрав потом это всё в единую композицию в рамке.

Потом каждая пара — мама и ребенок смогли сделать фото на долгую добрую память о событии этого прекрасного праздника-Дня Матери.

Все получили массу положительных эмоций создавая цветы своими руками.

Цветы — самый распространенный и милый подарок. Причем, любые: живые или сделанные своими руками из бумаги. Этот процесс завораживает, развивает чувство вкуса, гармонии, воображение, творческие способности.

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