В Наро-Фоминске прошла выставка «Пушкиниана»

Во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске открылась выставка, посвящённая 225-летию выдающегося русского поэта Александра Пушкина, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Экспозиция проходит в рамках культурного обмена с Сокольниками, которые стали побратимом Наро-Фоминского городского округа.

Эта выставка — результат 23-летней работы и собрала в себе множество произведений, отражающих образ Пушкина и его творчество. В этом году посетители могут увидеть разнообразие художественных работ, которые позволят глубже понять личность поэта и его влияние на русскую литературу и культуру.

Среди экспонатов можно увидеть портреты, созданные заслуженным художником России Александром Набиуллиным, а также живописные работы члена-корреспондента Российской академии художеств Михаила Шанькова. Не оставит равнодушными и графика народного художника России Сергея Харламова и Анатолия Калашникова.

Выставка продлится до 26 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.