В мытищинской библиотеке отметили 90-летие со дня рождения Юрия Визбора

В Мытищах почитатели бардовской песни собрались в Центральной библиотеке им. Кедрина, чтобы отметить юбилей поэта, автора-исполнителя, актера и журналиста Юрия Визбора, передает пресс-служба администрации городского округа.

Для гостей звучали песни барда, а также авторские произведения ему посвященные, в исполнении Михаила Бердутина, Игоря Кулагина-Шуйского, Олега Столярова, Сергея Егорова, Владимира Полякова, Светланы Волосковой и Натальи Артемовой.

Зрителям показали фрагменты из кинолент, в том числе из кинопортрета «Острова. Юрий Визбор», в котором сам бард с иронией рассказывает о своей жизни. В завершение встречи артисты вместе с залом исполнили песню «Милая моя», подарив солнечное настроение каждому, кто пришел в тот день в библиотеку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.