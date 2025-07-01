В Мытищах прошел фестиваль «Роботрон»

Фестиваль в честь выдающегося мытищинца, конструктора межпланетных станций-лунников Олега Ивановского, прошедший в прошедшее воскресенье в парке Мира, стал по-настоящему ожидаемым событием для его многочисленных гостей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Их приветствовали ведущий и его необычный помощник — настоящий робот Федор. Организаторы предложили принять участие в музыкальном открытом микрофоне, увидеть необычное химическое шоу «Температура космоса», а также поучаствовать в мастер-классах, где участников обучали основам программирования и робототехники.

Юные гости были вовлечены в космическое путешествие, в котором девочка из будущего Алиса пыталась спасти микрофон от космических пиратов и отправить их обратно в будущее. Ребята активно помогали Алисе проходить все испытания и успешно справились с этой миссией.

Финалом мероприятия стало выступление кавер-группы «Монконо», подарившая зрителям еще много положительных эмоций.

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