В Мытищах пройдет осенний праздник «Парки. Осень. Заряжай»

Мытищинские парки с радостью приглашают всех любителей осенней романтики и активного отдыха на яркое мероприятие «Парки. Осень. Заряжай», которое состоится 4 октября. Вход абсолютно свободный, и каждый, независимо от возраста (6+), сможет погрузиться в волшебный мир золотой осени, где царит атмосфера тепла, креативности и веселья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа «Парки. Осень. Заряжай» начинается в 11:00 с открытия фотозоны «Золотая осень», которая будет работать до 16:00. Здесь вы сможете сделать незабываемые снимки в уютных декорациях, имитирующих золотой сад.

В 11:30 стартует игровая программа «Осеняя площадка». Веселые аниматоры устроят интерактивные игры и эстафеты на свежем воздухе: от сбора «осеннего урожая» до командных соревнований с элементами движения.

В 12:00 состоится флешмоб «Танец осенних листьев», короткий, но яркий — всего 15 минут. Собирайтесь на главной площадке и присоединяйтесь к коллективному танцу под музыку, имитирующую шорох листьев и звуки природы.

С 12:15 пройдет мастер-класс по танцам «Краски осени». Опытные инструкторы научат вас простым шагам, вдохновленным осенними мотивами: от вальса с «листьями» до ритмичных движений под мелодии, символизирующие смену сезонов.

В 13:00 начинается акция «Стихи в кармане», которая продлится до 14:30. Участники смогут делиться любимыми стихами об осени, читать их вслух или обмениваться записками с цитатами.

Параллельно с 13:00 до 15:00 будет проходить творческий мастер-класс «Закружилась листва золотая». Здесь вы сможете создать собственные шедевры из осенних материалов: листьев, веток, красок и бумаги. Мастера научат делать аппликации, картины или скульптуры, символизирующие осень.

«Парки. Осень. Заряжай» — это праздник осени, где природа становится источником вдохновения, радости и креативности. Приходите 4 октября в Мытищинские парки, чтобы окунуться в атмосферу тепла и уюта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.