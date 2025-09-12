В Мытищах пройдет фестиваль народных промыслов «Марфинская палитра»

«Марфинская палитра» — ежегодный фестиваль, направленный на продвижение русских народных промыслов, обычаев и традиций. Проводится с 2018 года. Основной темой праздника в этом году станет «Урожай». Участники продемонстрируют свои умения и творчество, представляя выбранный ими плод — фрукт или овощ.

Соревнования пройдут в трех категориях: самый крупный овощ или фрукт, самое оригинальное огородное пугало и лучшие зимние заготовки. Гостей ожидают оригинальные фотолокации, красочное дефиле команд, концертная программа с участием артистов, народные танцы и хороводы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.