В Мытищах открылась выставка матрешек со всей России

Выставка «Матрешка. Символ России» проходит в Мытищинской галерее искусств, где представлено более 400 экспонатов из разных регионов страны. Посетители могут увидеть традиционные и современные варианты знаменитой игрушки до 29 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции собраны матрешки из разных уголков России. Среди них — нижегородская семеновская матрешка с плавным силуэтом и тонкой росписью в виде пышного цветочного букета на фартуке, а также изделия из села Полховский Майдан с характерной нарочито небрежной росписью, крупными цветами, ягодами и листьями. Представлен и «северный стиль» — образ светловолосой девушки с голубыми глазами, а также мордовские матрешки с особой формой и национальными орнаментами.

Помимо традиционного образа русской девушки, гости увидят авторские интерпретации — дам и кавалеров, а также космонавтов в скафандрах. Всего на выставке представлено более 400 работ.

Отдельный раздел посвящен произведениям художников и мастеров цеха прикладных изделий художественно-производственной мастерской Е. М. Шатовой, Л. С. Юревич, В. Л. Ильичевой, О. Н. Чесноковой. Современный этап развития местного матрешечного производства отражают работы Л. Л. Суржиковой, Т. А. Рудевой, О. А. Зверевой и других авторов.

Выставка открыта для посетителей до 29 марта. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация размещена на сайте Мытищинской галереи искусств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.