В Мытищах 21 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Тыквоград»

Традиционный осенний гастрономический фестиваль «Тыквоград» пройдет в 21 сентября в Парке Мира, г. о. Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 11:00 праздник начнется с главного события — бесплатной раздачи тыкв. Также все желающие смогут посетить ярмарку и сделать памятные снимки в фотозоне, оформленной в народном стиле.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа. В 11:00 пройдет концерт «Музыка осени», в 12:00 состоится кулинарный буксорсинг «Та самая тыква», где гости смогут обменяться друг с другом кулинарными книгами, журналами или личными записями рецептов с тыквой. Для юных гостей в 12:00 состоится анимационная программа «Тыква наша — радость ваша». Принять участие в мастер-классе «Тыква своими руками» можно будет в 12:30. Кроме того, посетителей ждут два конкурса: «Лучший рецепт» и «Лучшая поделка».

Масштабный фестиваль «Тыквоград» проходит в Митищах ежегодно. В 2024 году гостям раздали порядка 30 тонн овощей.

Как ранее сообщало Министерство культуры и туризма Московской области, Жостовская фабрика представила совместный мерч с футбольной командой Азамата Мусагалиева. В рамках коллаборации художники из городского округа Мытищи переосмыслили классическую роспись и представили вариант, который сочетает в себе традиционные цветочные композиции и клубную символику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.