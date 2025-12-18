В Мытищах 20 декабря пройдет спортивный праздник «Зимние рекорды» в парке Мира

Парк Мира в Мытищах 20 декабря проведет спортивное мероприятие «Зимние рекорды» для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк Мира в Мытищах 20 декабря станет площадкой для спортивного праздника «Зимние рекорды». Принять участие смогут все желающие старше шести лет, вход свободный.

С 12:00 до 15:00 для гостей будет работать теплая зона «Очаг» и фотозона «В здоровом теле – здоровый дух!». Программа включает массовую скандинавскую ходьбу, зарядку, мастер-класс по танцевальной аэробике, спортивную эстафету и веселые старты для детей и взрослых.

С 13:45 до 14:15 пройдет мастер-класс «Сила зимы» с профессиональными инструкторами, а с 14:15 до 15:00 — творческий мастер-класс по созданию сувениров. После основной программы, с 15:00 до 16:00, откроется игровая зона «Территория игр».

Организаторы отмечают, что мероприятие станет отличной возможностью провести день на свежем воздухе, укрепить здоровье и получить заряд положительных эмоций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.