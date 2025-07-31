В «Музеоне» пройдут лекции и мастер-классы об урбанистике Москвы

В мультимедийном павильоне «Искусство строить», расположенном в парке «Музеон», состоятся лекции, мастер-классы и необычный спектакль в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Мероприятие стартует 1 августа, и «Музеон» станет одним из ключевых мест притяжения. Организатором просветительской программы выступил комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Гости павильона смогут посетить цикл лекций, посвященных архитектурной истории столицы и актуальным трендам в урбанистике и градостроении. Специалисты поделятся знаниями о том, как распознавать различные архитектурные стили в городской среде. Особое внимание будет уделено инновационным методам создания комфортного городского пространства. Кроме того, эксперты объяснят, как архитектура и урбанистика влияют на повседневную жизнь горожан. Лекции пройдут 2 августа в 16:00, а также 8, 15, 22, 29 августа, 5 и 12 сентября в 19:00. Участие бесплатное, регистрация не нужна.

Также в павильоне «Искусство строить» запланированы мастер-классы по урбанистическому скетчингу. На них участники научатся делать быстрые зарисовки в разных техниках и познакомятся с современной московской архитектурой. Под руководством опытных художников каждый сможет создать эскизы новых знаковых зданий столицы. Эти занятия помогут гостям фестиваля увидеть, насколько творческим может быть процесс строительства. Мастер-классы будут проходить по субботам в 12:00, для участия требуется регистрация.

В завершение выходных в «Музеоне» можно будет посетить интерактивный спектакль, посвященный выдающимся архитекторам и важным городским проектам, повлиявшим на развитие Москвы. Зрители не только узнают интересные факты из истории столицы, но и смогут сами поучаствовать в действии, проверив свою интуицию. Представления состоятся 9, 16, 17 и 24 августа в 19:00. Регистрация не требуется.

«Территория будущего. Москва 2030» – это масштабный форум-фестиваль, который познакомит жителей и гостей столицы с главными инновациями и достижениями во всех сферах городской жизни. С 1 августа по 14 сентября пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие события, демонстрирующие развитие одного из самых передовых мегаполисов мира. Проект позволит заглянуть в будущее и представить, какой станет Москва уже через несколько лет. Подробная информация доступна на официальном сайте: moscow2030.mos.ru.